颱風莫蘭蒂侵襲 總統指示政院做好因應

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颱風莫蘭蒂侵襲，夾帶強風豪雨。總統府發言人張文蘭今天表示，總統蔡英文希望行政院各部會、縣市政府確實做好各項防颱救災準備工作，務必讓颱風可能造成的災情減少到最低。

颱風莫蘭蒂持續影響台灣，蔡總統前往台中市出席「2016大陸臺商秋節聯誼活動」午宴，仍心繫颱風狀況。

張文蘭說，現在暴風圈籠罩南部地區，蔡總統一直透過幕僚掌握颱風動態及應變狀況。

張文蘭表示，蔡總統相當關心，除透過幕僚了解目前颱風動態及防災應變，也希望行政院各部會、縣市政府確實做好各項防颱救災準備工作，務必讓颱風可能造成的災情減少到最低。1050914

(中央社)