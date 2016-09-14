恆春百年強風吹翻鐵皮屋 核三廠停機

強烈颱風莫蘭蒂在恆春半島刮強風，不少居民鐵皮屋被吹翻，居民請求撤離；台灣電力股份有限公司核能三廠顧及安全起見，今天清晨2部機組解聯停機。

莫蘭蒂暴風圈籠罩恆春半島，中央氣象局觀測，上午恆春測得瞬間陣風每秒52.2公尺，相當於16級風，打破西元1896年設站以來紀錄。

恆春半島現在風強雨大，軍方預置兵力都在消防隊待命，但風雨太強，無法出動。到上午10時，屏東縣政府消防局獲得的災害通報，以恆春鎮內鐵皮屋被掀翻最多，其次是電線桿及電線被吹倒、吹落。由於鐵皮屋被吹翻，不少住戶向消防隊求救，請求協助撤離住處，也有鐵皮屋被吹翻，壓毀汽車案件。

一些低漥地區已出現積水現象，不少網友在社群網站臉書（facebook）互傳通報，從枋山鄉到恆春鎮，不少招牌及電線被吹掉，叮嚀過路車輛小心。1050914

(中央社)