莫蘭蒂颱風 淡水警勸離觀浪民眾

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淡水分局指出，市府開設災害應變中心後，調度警力至淡水河沿岸、漁人碼頭、三芝淡金路等海岸巡邏勸離釣客與觀浪民眾。

警方指出，依據往年經驗，淡水河邊的「金色水岸」如遇漲潮與因颱風帶來大量風雨，均會造成部份低漥地區進水，吸引民眾到岸邊觀潮。

警方指出，為維護民眾安全，已市府開設災害應變中心後，調度警力至淡水河沿岸、漁人碼頭、三芝淡金路等海岸巡邏勸離釣客與觀浪民眾。

淡水分局長林富助表示，為強化防颱應變措施，市府二開設災害應變中心後，依據災害防救法規定，淡水河流域及沿岸範圍均已列入警戒區，基於遊客與民眾安全，已投入警力對觀浪民眾與釣客實施勸離。1050914

(中央社)