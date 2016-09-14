莫蘭蒂颱風 淡水警勸離觀浪民眾
淡水分局指出，市府開設災害應變中心後，調度警力至淡水河沿岸、漁人碼頭、三芝淡金路等海岸巡邏勸離釣客與觀浪民眾。
警方指出，依據往年經驗，淡水河邊的「金色水岸」如遇漲潮與因颱風帶來大量風雨，均會造成部份低漥地區進水，吸引民眾到岸邊觀潮。
警方指出，為維護民眾安全，已市府開設災害應變中心後，調度警力至淡水河沿岸、漁人碼頭、三芝淡金路等海岸巡邏勸離釣客與觀浪民眾。
淡水分局長林富助表示，為強化防颱應變措施，市府二開設災害應變中心後，依據災害防救法規定，淡水河流域及沿岸範圍均已列入警戒區，基於遊客與民眾安全，已投入警力對觀浪民眾與釣客實施勸離。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。