中秋專案稽查 台中水蜜桃農藥超標
中秋節將屆，賞月烤肉少不了喝飲料、吃水果，食藥署今公布秋節飲品、水果稽查結果，台中「飛虎青果行」販售的水蜜桃檢出農藥「大滅松」超標，由地方政府開罰新台幣3萬元。
衛福部食藥署近期與各地方政府衛生局合作，抽驗22件咖啡、94件茶葉等飲品原料，以及63件柚子、水梨等應景水果檢驗農藥殘留。
食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，檢查結果發現南投縣販售的水蜜桃，驗出不得檢出的農藥「大滅松」0.02ppm，進一步追查發現水蜜桃來自台中市水果中盤商「飛虎青果行」，但因業者無法提供違規水蜜桃來源，依「食品安全衛生管理法」開罰3萬元。
劉芳銘說，為防違規農產品再度流入市面，地方衛生機關將持續追查來源，同時呼籲業者做好源頭管理與把關責任。
食藥署提醒，秋節享用美食，除了選購蔬果時應選擇良好信譽店家，吃烤肉搭配茶飲、咖啡飲品去油解膩時，也應注意便利商店及速食業現場調製的咖啡、茶飲料是否標示糖添加量等標示，作為飲食控制參考。1050914
(中央社)
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