科學新突破 男同志將能有親生子女誕生
未來，男同志雙方產生彼此的「親生子女」將不再是夢想，英國近日有項突破性的研究，利用精子和皮膚細胞，繞過我們熟知的精卵結合或複製科技，讓兩名男性伴侶也能擁有異性夫妻的「後代」。
據英國獨立報（The Independent）報導，英國近日有項突破性的醫學研究，顯示人類有望能繞過精卵結合的生育模式，利用人體的皮膚細胞和男性精子結合，亦能形成「受精卵」來孕育新生命。科學家在老鼠實驗中發現，利用不同老鼠的皮膚細胞和精子結合，最終成功產下健康的幼鼠。此結果也許能證明，生育模式中女（雌）性的必要地位是能被挑戰。
目前該研究仍在初步實驗階段，一旦被明確證實，表示未來男性同志將能擁有彼此的「親生子女」，或是允許男性利用自身的精子和皮膚細胞「自體繁殖」下一代，但其子女將只有其單一基因組合，和「複製」技術相當雷同。但該技術還有另一層意義，能造福眾多離癌或重度疾病的婦女將有可擁有健康的下一代，不再只有冷凍卵子這項備案。
英國巴斯大學（University of Bath）分子胚胎學（molecular embryology）學者佩瑞（Tony Perry）表示，「我們的工作就是挑戰自1827年以降生物與胚胎學認定的，哺乳類動物繁衍必須由精子和卵結合的鐵律。」但佩瑞也強調，該研究結果目前僅在實驗室內和理論階段。雖有不少成功案例，可如要真正落實到大眾生活中，除了個人的生理風險外，勢必將遇到更大的宗教、人倫和社會壓力。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。