科學新突破 男同志將能有親生子女誕生

英國研究指出未來將可能利用精子和皮膚細胞生育下一代。（達志影像/Shutterstock）

未來，男同志雙方產生彼此的「親生子女」將不再是夢想，英國近日有項突破性的研究，利用精子和皮膚細胞，繞過我們熟知的精卵結合或複製科技，讓兩名男性伴侶也能擁有異性夫妻的「後代」。

據英國獨立報（The Independent）報導，英國近日有項突破性的醫學研究，顯示人類有望能繞過精卵結合的生育模式，利用人體的皮膚細胞和男性精子結合，亦能形成「受精卵」來孕育新生命。科學家在老鼠實驗中發現，利用不同老鼠的皮膚細胞和精子結合，最終成功產下健康的幼鼠。此結果也許能證明，生育模式中女（雌）性的必要地位是能被挑戰。

目前該研究仍在初步實驗階段，一旦被明確證實，表示未來男性同志將能擁有彼此的「親生子女」，或是允許男性利用自身的精子和皮膚細胞「自體繁殖」下一代，但其子女將只有其單一基因組合，和「複製」技術相當雷同。但該技術還有另一層意義，能造福眾多離癌或重度疾病的婦女將有可擁有健康的下一代，不再只有冷凍卵子這項備案。

英國巴斯大學（University of Bath）分子胚胎學（molecular embryology）學者佩瑞（Tony Perry）表示，「我們的工作就是挑戰自1827年以降生物與胚胎學認定的，哺乳類動物繁衍必須由精子和卵結合的鐵律。」但佩瑞也強調，該研究結果目前僅在實驗室內和理論階段。雖有不少成功案例，可如要真正落實到大眾生活中，除了個人的生理風險外，勢必將遇到更大的宗教、人倫和社會壓力。

(中時電子報)