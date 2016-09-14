特偵組偵辦中信案 再次借提辜家大總管

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特偵組偵辦中信金案，近日多次借提在押的辜家大總管吳豐富、中信前管理處經理張友琛，今天為釐清案情，再度借提吳豐富，目前庭訊仍在進行。

特偵組偵辦中信案，懷疑中信金控集團、國寶集團涉4個不法案件，6月8日大動作約談94名嫌疑人、證人，包括中信集團實際負責人辜仲諒、國寶集團實際負責人朱國榮、吳豐富、張素珠等人。訊後諭令辜新台幣1億元交保，朱國榮則遭羈押禁見。

特偵組17日再次傳喚吳豐富、張友琛、張素珠到案說明，訊後認為吳、張兩人非法調度資金，涉嫌違反金控法，以有湮滅、串證、涉犯5年以上重罪為由，向台北地方法院聲請羈押獲准。

為釐清案情，今天再次借提吳豐富到案說明。此案目前在押的有朱國榮、吳豐富及張友琛等3人。1050914

(中央社)