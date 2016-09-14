警方駐守村外 烏坎衝突過後恢復平靜
中國大陸廣東省烏坎村經過昨天凌晨的暴力衝突後，村內初現平靜，但仍有警察在村外駐守。
一名不願具名的村民今早接受中央社記者電話訪問時說，早上村內平靜，但各主要通道仍有警察把守。
被問到村民有何行動時，他說，村民大概「只能這樣」，沒什麼可以做。
另外，廣東陸豐警方13日在微博發出通告表示，陸豐警方當天在依法處置烏坎村少數人非法聚集工作中，「得到廣大群眾的支援配合」，烏坎村正逐步恢復正常生產生活秩序。
通告又指有網民在網路上散播假資訊和舊圖片，以移花接木等手段製造所謂的「烏坎事件」。
通告表示，網警已對此展開調查取證。
另外，官方香港電台報導，陸豐電台13日晚間播出公安局的通告片段，通緝包括前村委會主任林祖鑾（又名林祖戀）妻子楊珍的弟弟等5名男子，每人懸賞人民幣10萬元。
烏坎村約5年前因村官賤賣土地，引發村民示威遊行。其後烏坎進行改選，選出村主任林祖鑾，但多年來烏坎仍未能解決土地爭端。
今年6月，林祖鑾因為收受賄賂罪名被捕，9月8日被判監3年1個月。連日來，有烏坎村民發起罷工罷市，要求當局釋放林祖鑾。
13日凌晨，大批鎮暴警察進入烏坎村，與部分村民爆發衝突，期間逮捕了10多人，另有數十名村民受傷。1050914
(中央社)
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