颱風莫蘭蒂影響 桃園復興4國小停班課

我要評比

颱風莫蘭蒂影響，山區瞬間風速增大，桃園市復興區高義、巴崚、光華、三光國民小學今天停止上班、上課；另外，長興國小正常上班、停止上課。

桃園市政府今天上午表示，依學校地區現狀啟動緊急避難措施，住宿生由專人送返部落、導師個別通知學生停課、在校教師則正常上班。

另外，復興區拉拉山風雨較大，巴陵古道及隧道口偶有落石及落枝，目前暫停開放巴陵古道。1050914

(中央社)