南韓慶州芮氏5.8地震22人受傷
南韓國民安全處統計，截至今天上午5時，東南部慶州地區12日起連續發生的地震已造成22人受傷，並接到1035起財產損失報告。
國民安全處和保健福祉部官員表示，22名傷者中，6人就醫後返家，其餘16人仍在住院。
南韓聯合新聞通訊社報導，除慶州和鄰近的蔚山市各有12人和4人受傷外，全國都有傷患傳出。
其中，有5人因電視機、鞋櫃等家電傢具傾倒而受傷，4人在樓梯上摔倒，3人從二樓跳下避險時受傷，5人在疏散時摔倒骨折，3人驚嚇過度或有頭暈症狀。
據報導，財產損失報告中，建築物龜裂多達323起，房頂破損有312起，圍牆破損122起，道路開裂66起，車輛破損33起，水管破裂32起，玻璃破損等其他損失142起。
據報導12日下午7時44分和8時32分，南韓東南部慶尚北道慶州市接連發生5.1和5.8地震，截至今天上午5時，共發生餘震299次。1050914
(中央社)
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