莫蘭蒂颱風來襲 富岡紅燈塔遭巨浪吞噬

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富岡港巨浪滔天越過堤防。（莊哲權攝）

富岡港巨浪滔天，聲勢驚人。（莊哲權攝）

莫蘭蒂颱風來襲，台東上午陷入狂風驟雨，富岡海堤飆起6層樓高巨浪，氣勢驚人，連紅色燈塔也因滔天巨浪，將地基掏空，憑空消失。

台東縣府農業處表示，該燈塔其實只是指示燈，於2009年莫拉克颱風時斷成兩截，翌年重作新燈塔，這次仍不敵莫蘭蒂颱風，「被海龍王收走」。

台東縣長黃健庭今天早上視察時表示，會與漁業署協商，盡快設臨時措施，讓漁民可以安全回家，不過，也請漁民暫時不要在夜間出海作業。

(中時)