莫蘭蒂狂掃南台 花東高屏超大豪雨
颱風莫蘭蒂的暴風圈昨深夜已接觸恆春半島和台東陸地後，今早颱風中心經過恆春近海，目前的位置在恆春的西方約40公里海面，7級風暴風半徑保持 220公里，近中心最大風速為16級，瞬間陣風為17級以上，以每小時18公里速度，向西北進行。
氣象局指出，莫蘭蒂過去強度略為減弱，目前暴風圈正籠罩恆春半島、南投、彰化以南、花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強中。預計此颱風強度仍有減弱的趨勢。
目前陸上警報範圍包含台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、彰化、台中及澎湖、金門地區應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警報範圍包含台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。
氣象局針對台東、花蓮、屏東及高雄等4縣市山區，發布超大豪雨及大豪雨特報。從昨日至今日上午11時，屏東縣西大武山累積雨量達到570毫米、花蓮縣龍澗304毫米、台東縣上里296毫米、宜蘭縣太平山234毫米。
大豪雨或局部豪雨地區為台東平地（含蘭嶼、綠島）、花蓮平地、屏東平地、恆春半島及宜蘭山區。嘉義山區、台南山區及高雄平地、澎湖有局部大雨或豪雨，其他地區及金門有局部大雨。
氣象局提醒，蘭嶼已出現17級陣風，恆春16級，大武12級，成功、鞍部11級，全台各沿海地區及澎湖、金門、馬祖有較強陣風並有長浪發生，請避免前往海邊活動，且適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。
(中時)
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