尼加拉瓜出口衰退貿易逆差增加

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由於國際原物料價格不振以及出口量減少，尼加拉瓜今年1至7月份的進出口貿易逆差增加了15.1%。

根據尼加拉瓜中央銀行每月公布的外貿報告，截至今年7月底，尼加拉瓜的貿易赤字已達17億5620萬美元。而2015年同期，尼國的貿易逆差是15億2590萬美元。

央行的報告顯示，今年截至7月底，尼加拉瓜的出口總額為13億6370萬美元，比去年同期減少了12.2%。央行說明這是因為外銷貨物的均價下滑了5.5%，而數量也減少了6.7%。

報告也指出，今年1至7月份，尼加拉瓜的進口總額為31億1990萬美元，比去年同期增加了1.3%並使得尼國貿易逆差也擴大。

根據這份報告，今年前7個月，尼加拉瓜五大主要的貿易夥伴就吸收了尼國總出口額的67.4%，他們依序為 美國（41.9）、薩爾瓦多（10.6%）、哥斯大黎加（6%）、委內瑞拉（5.2%）以及瓜地馬拉（3.7%）。對匰盟國家的出口則占10%。 1050914

(中央社)