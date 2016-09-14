清大原民動畫結合科普 入圍國際影展

清大團隊製作原住民科學動畫，以原民小女孩和同伴的生活點滴，帶出原住民的傳統智慧和科學知識，入圍芝加哥、韓國兩大國際影展。（清華大學提供）中央社記者許秩維傳真 105年9月14日

清大團隊製作原住民科學動畫，以原民小女孩和同伴的生活點滴，帶出原住民的傳統智慧和科學知識，入圍芝加哥、韓國兩大國際影展，以及台灣的金鐘獎。

清華大學師資培育中心教授傅麗玉領導的團隊，以原住民科學動畫「吉娃斯愛科學」，入圍「芝加哥國際兒童影展」及韓國「富川國際動畫影展」的「電視商業動畫」類，同時也入圍台灣今年金鐘獎的「最佳動畫節目獎」。

動畫全長130分鐘，藉由泰雅族小女孩吉娃斯與同伴從生活點滴帶出原住民的傳統智慧與科學知識，例如從原住民紮火把的方式，來介紹燃點、助燃、反應接觸面，其他如地殼變動、奈米、結構力學、蓮葉效應、色素和酸鹼、光的折射等科學原理，都能從活潑有趣的動畫中習得。

傅麗玉表示，台灣的動畫技術一流，這次能以科學教育的原創動畫獲得國際矚目並創下新紀錄，感謝科技部一路以來對科普傳播的支持，如果不是11年前國科會力推科普傳播事業催生方案，今天不可能有此成果。

「吉娃斯」是泰雅族女性常見的名字，傅麗玉以此為動畫片中的主角、8歲的原住民小女孩命名。近年才發現自己也有西拉雅族血統的傅麗玉表示，期許台灣、甚至全世界的小女孩，都能打破性別刻板印象，享受科學之美。 1050914

(中央社)