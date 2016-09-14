高雄台南沿海當心 鄭明典：颱風眼還在

(中央社記者余曉涵台北14日電)氣象局預報中心主任鄭明典今天中午前在臉書上表示，颱風中心很接近陸地，但是颱風眼並沒有受到地形破壞，提醒高雄及台南沿海地區的民眾要特別注意。

根據中央氣象局最新預報資料顯示，颱風莫蘭蒂過去強度略為減弱，目前中心在恆春西方近海，向西北移動，其暴風圈正籠罩恆春半島、南投、彰化以南、花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強中，預計此颱風強度仍有減弱的趨勢。

不過南部地區民眾仍然不可掉以輕心，氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上說，颱風中心很接近陸地，但是颱風眼並沒有受到地形破壞，颱風眼周邊的眼牆雲系還是狂風暴雨。

鄭明典強調雖然是在海面上，近岸地區還是很危險。高雄和台南沿海需要小心防備。1050914

(中央社)