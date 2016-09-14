立委擬邀達賴喇嘛訪台 陸：堅決反對

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針對部分立委擬邀請達賴喇嘛訪台，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，大陸堅決反對達賴喇嘛以任何形式到台灣活動，而「與藏獨勢力沆瀣一氣」的行為勢必嚴重影響兩岸關係。

大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光表示，眾所周知，達賴喇嘛一直「披著宗教外衣進行分裂國家的活動」，大陸堅決反對達賴喇嘛「以任何形式到台灣活動」。

他說，台灣某些勢力意欲「與藏獨勢力沆瀣一氣，蓄意製造事端」，勢必對兩岸關係造成嚴重影響。1050914

(中央社)