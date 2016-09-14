國家因你偉大萬用卡 總統府郵局專售

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中華郵政18日起代銷「國家因你而偉大萬用卡」，紙製卡片，一套4張，售價新台幣300元，中華郵政說，卡片製作業者指定在總統府郵局銷售。

中華郵政說，這套萬用卡以「天下為公」為主題，強調人民為主，正面以各式職業、不同生活型態的公民力量插畫繪圖，為台灣加油打氣，背面則提供民眾自由揮灑、傳遞問候訊息，總共發行2000套。

因萬用卡是紙製作，但非明信片，也無法儲值，為何每套售價要300元，中華郵政表示，尊重業者決定。

中華郵政有一套代銷物品規範，只要合乎規定，都可經郵局管道銷售，中華郵政收取20%代銷費。1050914

(中央社)