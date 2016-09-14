復興空難 監委：民航局監理渙散提案糾正
監察委員仉桂美今天表示，經調查「復興航空GE235南港空難事件」後，認為教師駕駛員與檢定駕駛員同一人，形同球員兼裁判，民航局監理作業渙散，因此提案糾正交通部民航局並要求議處失職人員。
監察院昨天下午通過監委仉桂美、李月德及王美玉等3位監委調查「復興航空GE235南港空難事件」調查報告，並在今天上午召開記者會說明提案糾正民航局。
仉桂美說明，提案糾正監察院有4重點，首先是失事飛機發動機故障密度高，但民航局僅要求提報保養困難報告，未確實追蹤改善措施，處置流於形式，明顯失當。
其次，民航局對復興航空升等及差異訓練，在航路操作經驗階段均發生教師駕駛員與檢定駕駛員同一人，形同球員兼裁判，違反考訓分離政策，監理作業渙散。
第三，民航局未落實「機長操作經驗觀察」，監理機制流於形式。
第四，民航局在年度預定檢查計畫核定後，未能適時因應查核業務重點異動調整查核計畫，導致預定計畫無法符合實務需求成為常態，難符飛安監理目的。
仉桂美說明，調查結果顯示，檢定給證良窳，修關飛航安全，但民航局負有航空人員檢定給證之責，卻未依航空人員檢定給證管理規則之規定，建立訓練檔案案陳報憑核機制，致GE235正駕駛訓練檔案有無陳報，以及檢查員是否確認其擬機考驗不及格項目。
調查認為，在關鍵起飛發動機故障項目，完成改善均無從查考，率爾核發檢定證，終致駕駛員於事故航班中表現，與訓練過程中遭遇困難情形一致，岡顧飛航安全，因此提案糾正交通部民航局並要求議處失職人員。。1050914
(中央社)
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