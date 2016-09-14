陸公安部：境外電信詐騙犯 台灣人為主
據陸媒報導，中國大陸公安部公布，大陸境外電信詐騙犯罪主要是台灣人組織實施，占大陸電信詐騙案件總數的20%，損失的50%。
北京晨報今天報導，2013年至今，大陸發生被騙人民幣千萬元以上的電信詐騙案件共104起，百萬元以上的案件2392起。大陸公安部表示，千萬元以上的大案要案基本都是台灣電信詐騙集團。
報導引述辦案民警表示，一旦被害人將資金轉入指定銀行帳戶；金主（犯罪集團老闆）就指揮台灣的「水房」（轉帳點），透過網路銀行將資金以金字塔狀層層分解到若干帳戶；台灣「車手」（取款人）在台灣瘋狂取款。金主拿到贓款後，再按照約定比例，給電話犯罪點、「水房」、「車手」等發「薪水」。
與犯罪分子在境外的電信詐騙案件相比，大陸境內電信詐騙案件作案人多是個人或小作坊方式，有些地方以親戚同鄉關係為紐帶，形成地域性職業犯罪群體。
報導指出，大量案例顯示，相關行業監管、網路管控上有管理漏洞，給了電信詐騙瘋狂蔓延的空間。
例如，近日引發關注的北京清華大學教授被騙人民幣1760萬元案，被害人接到顯示為北京的電話號碼，實際卻是犯罪分子在境外據點使用北京電信一家代理商銷售的「中繼線業務」接入。
近10年來，大陸電信詐騙案件每年以20%至30%的速度快速成長。
大陸公安機關2015年共立案電信詐騙案件59萬起，年增32.5%，造成經濟損失222億元。今年1月至7月，共立案電信詐騙案件35.5萬起，年增36.4%，造成損失114.2億元。1050914
(中央社)
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