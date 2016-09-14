張小月：盼兩岸早日溝通與對話

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陸委會主委張小月今天呼籲中國大陸抱持「求同存異」立場，兩岸早日溝通與協商，一起維護兩岸和平穩定與發展，為兩岸民眾謀福祉。

海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」上午在台中登場。行政院大陸委員會主任委員張小月接受媒體訪問時，作上述表示。

被媒體詢及政府對「九二共識」的看法，張小月說，政府不否認兩岸在1992年透過溝通對話達成的若干共同了解與認知，最重要就是「求同存異」的精神，政府主張尊重「九二歷史事實」，並根據中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，處理兩岸業務。

張小月也呼籲中國大陸抱持「求同存異」的立場，早日從兩岸人民福祉出發，希望兩岸早日進行相關溝通對話與協商，一起維護兩岸和平穩定和發展，一起為兩岸民眾謀福祉。1050914

(中央社)