北韓警告：美正把朝鮮半島推向引爆點

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美國昨天派遣兩架超音速B-1槍騎兵轟炸機攜帶核彈飛越南韓。北韓今天抨擊美方「極度魯莽挑釁」，正「把朝鮮半島推向引爆點」。

法新社報導，在平壤上週進行第5次，同時也是威力最大核試之後，華盛頓重申「堅定不移捍衛區域盟友的承諾」，昨天並派遣兩架超音速B-1槍騎兵轟炸機（Lancer）飛越南韓。

華盛頓稱這次展示「只是全方位軍力的1個例子」。過去北韓核試後，美國也曾採取類似軍事行動。

北韓稱這次攜帶「無恥」核彈的飛越行動，是美方意圖找尋「1個升高先發制人核攻擊的機會」。這意指北韓認為美國計劃在朝鮮半島部署進一步戰略性資產。

「北韓中央通信社」（KCNA）報導：「美帝好戰之徒這些極度魯莽挑釁的舉措，正在1小時、1小時地將朝鮮半島推向引爆點。」

報導警告，北韓軍方已就「各種軍事反制」全副武裝，敵人任何攻擊必遭「一舉」擊破。（譯者：中央社何宏儒）1050914

(中央社)