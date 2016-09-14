復興南港空難 監委：只能用死亡班機形容

我要評比

監察委員王美玉今天表示，經調查「復興航空GE235南港空難事件」後，這架班機只能用死亡班機形容，民航局在監理上形同棄職權，因此提案糾正。

監察院昨天下午通過監委仉桂美、李月德及王美玉等3位監委調查「復興航空GE235南港空難事件」調查報告，並在今天上午召開記者會說明提案糾正民航局。

王美玉指出，復興南港空難事件，經調查結果，她覺得這架班機只能用「死亡班機」來形容。

首先是正駕駛在拿到正駕駛過程中評核機制度有問題，民航局形同棄守該有的職權，權限淪為檢查員的單線操作，駕駛員在考訓過程很多項目是被認為不合格，但一再給予補考後通過。

她說，調查後發現駕駛員的教練跟考官是同一人，這就是「球員兼裁判」，監理作業渙散，這是非常嚴重的事。

此外，王美玉認為，除駕駛員本身訓練有嚴重問題外，這架飛機另一個問題是適不適合飛航？回台前飛動機出了問題，竟換了多次機械才能飛回台灣

監委因此提案糾正交通部民航局，並要求議處失職人員。媒體提問民航局問題嚴重，似乎也構成彈劾，為何沒提彈劾？

王美玉表示，昨天調查報告提出來是要糾正民航局，依監察法規定，彈劾案未移送公懲會之前不能對外透露，所以因為一些規定，所以她在這裡無法回答或證實相關問題。

她認為彈劾權應該提出來檢討，應該要記名投票，立法院即將對司法院人事同意權行使記名投票，監察院彈劾權也應該要記名投票。1050914

(中央社)