雲林火燒車 駕駛嗆傷脫險
雲林縣斗六市今天清晨發生火燒車意外，方姓男駕駛受困車內，所幸消防隊及時趕到，以破壞器材將遭嗆傷、意識昏迷的駕駛救出送醫脫險。
雲林縣消防局指出，今天清晨4時17分據報，指斗六市中華路發生火燒車事件，車內有1名駕駛員受困，情況十分危急。
斗六市六合消防分隊接獲報案後，立即派員趕赴現場，只見車尾竄出濃煙及火焰，車內駕駛受困，無法逃出。
消防人員見狀，立即以車窗擊破器將車窗打破，救出方姓駕駛，但因駕駛人遭濃煙嗆傷、意識呈昏迷狀態，消防員於是給予高濃度氧氣治療，同時維持呼吸道暢通。
消防局指出，方姓駕駛於送醫途中，因吸入高濃度氧氣而逐漸恢復意識，但仍躁動不安；經送台大雲林分院救治，已脫離險境。至於燃燒車輛，則在消防員抵達現場後，立即撲滅。
根據附近住戶表示，這起火燒車發生前，曾聽到巨大的汽車引擎轟隆聲，出外查看時，赫然發現1輛汽車冒出白煙，且冒出火舌，嚇得鄰近住戶打電話報警。
目擊者表示，所幸消防隊員來得快，在第一時間將受困駕駛救出，否則後果不堪設想。
至於車輛起火原因，尚待警方進一步調查。1050914
(中央社)
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