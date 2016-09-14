陳良基訪奧 台奧簽署教育合作備忘錄

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中華民國駐奧地利代表處今天表示，教育部政務次長陳良基近日訪奧並簽署2項教育合作瞭解備忘錄，未來可加強台奧教育合作及雙邊教師交流。

駐奧地利代表處指出，為促進並深化台奧雙邊教育交流及合作計畫，陳良基由教育部國際及兩岸教育司長楊敏玲陪同，自11日至13日訪問奧地利維也納，並與奧方官員會晤，簽署2項台奧教育合作瞭解備忘錄。

陳良基在9月12日與奧方分別簽署「台奧普通暨技職教育合作瞭解備忘錄」以及「台奧高等教育合作瞭解備忘錄」，駐奧地利代表史亞平應邀出席簽署儀式。

有關台奧普通暨技職瞭解備忘錄，未來雙邊將加強教育及訓練制度間合作，促進台奧教師中短期交流；鼓勵學生至對方技職學校及企業進行實習交流。

此外，奧方將適時安排台灣德語教師及學者參與奧地利文化暨文學研究研討會，台灣教育部則提供奧國學生、華語教師赴台研習華語或提升教學技能等機會。

另在台奧高等教育瞭解備忘錄中，雙方將繼續共同辦理雙邊論壇或研討會，延續並落實已進行2年台奧高等技職教育論壇成果，同時鼓勵雙方研究人員、師生赴對方進行研習、研究及學習語言，加強推動維也納大學台灣研究計畫，並選派首位華語教師至奧地利任教等具體合作項目。

駐奧地利代表說明，目前台奧大學校院間已有80項以上瞭解備忘錄或合作協議，這次簽署瞭解備忘錄充分顯示台奧在技職教育及高等教育領域間進行互惠互利交流及合作有高度意願，未來各級教育合作可更為密切。

此外，陳良基此行也參訪維也納農業大學、維也納科技專業高等學院，瞭解奧地利高教體制、大學與產業界合作關係、奧地利各界如何協助畢業生符合就業市場需求等等。1050914

(中央社)