屏東停電9萬多戶 雨量破500毫米

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颱風莫蘭蒂直撲恆春半島，16級強風刷新120年紀錄，許多的路樹、招牌、電線（桿）被吹落，到今天上午11時，累計停電戶數達9萬多戶，雨量576毫米冠全台。

停電戶數以恆春鎮最多，有2萬7000多戶，其次枋寮鄉2萬戶，萬巒鄉停電戶數也逼近1萬戶，萬巒鄉部分低漥區淹水，佳佐村佳平橋河川水位達警戒水位封閉橋梁，滿洲鄉縣道200線7k-25k(庄內路及秀林路)因路樹倒塌，道路中斷。

屏東到上午11時，最高雨量下在屏南的泰武鄉山區，中央氣象局資料，雨量達576毫米，冠全台，全台雨量前8名全在屏東，恆春半島風雖大，到上午為止，所下雨量約300多毫米。

除了停電外，恆春部分地區也停話，戶數約3000戶，另有2750戶停水。

風雨逐漸往北移，屏東北區和屏東市近中午也感受到風強雨驟，出現停電、路樹倒等災情，還有路基淘空情形，屏北的三地門鄉德文村山路巨石滾落，一度交通中斷。1050914

(中央社)