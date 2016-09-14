打造失智舒適環境 空間設計納感官刺激

因應越來越多的高齡失智人口，內政部建築研究所做了一份空間感設計的研究報告，希望透過視覺、嗅覺等五官刺激的空間設計，打造失智者友善舒適空間，減緩焦躁症狀。

內政部上午舉行例行記者會，建築研究所代理所長陳瑞鈴表示，高齡失智人口增加快速，據台灣失智症協會推估，截至去年底，全台失智症人數超過25萬人，且每天以25人速度成長中，約每100人就有1人失智，大約每6名年輕人需照顧1名長者。

建築研究所為提供對高齡失智者友善的生活空間，與台北科技大學合作「高齡失智者空間感知與設計準則研究」，發現高齡失智者常因環境上欠缺考量而影響行為，最常見的是對環境不熟悉產生的焦躁，另外如果沒提供可供辨識的視覺線索或環境中有反光物品時，會使患者產生幻覺或妄想。環境中如有眩光或不一樣的地坪鋪面時，也可能會被誤認想像成有障礙環境。

建築研究所組長王順治說，嚴重失智者看到鏡子會以為是陌生人，室內空間要避免有反光材質，盡量簡單、單純，以符合患者生活習慣設計為主，降低患者焦慮感，如在客廳擺放舊照片，可刺激記憶，創造家的感覺。

建研所以無障礙作為設計基礎，歸納出高齡失智者需注意事項，建議透過視覺、嗅覺和記憶刺激，創造高齡失智者舒適環境，如在客廳養魚可幫助使用者產生不同焦點，創造家的感受；種植植栽可提供不同刺激和區域提示；浴廁空間設計，需考慮的不只是無障礙設計，還要考量照顧者幫忙沐浴時空間尺度，也要確認臥房及浴室鏡子是容易被移走的。

建研所歸納出高齡失智者居住空間內玄關、客廳、餐廳及廚房、臥室及浴廁等空間模擬圖及注意事項，放置於建築研究所網站，提供有需要民眾前往瀏覽。1050914

(中央社)