打造失智舒適環境 空間設計納感官刺激
因應越來越多的高齡失智人口，內政部建築研究所做了一份空間感設計的研究報告，希望透過視覺、嗅覺等五官刺激的空間設計，打造失智者友善舒適空間，減緩焦躁症狀。
內政部上午舉行例行記者會，建築研究所代理所長陳瑞鈴表示，高齡失智人口增加快速，據台灣失智症協會推估，截至去年底，全台失智症人數超過25萬人，且每天以25人速度成長中，約每100人就有1人失智，大約每6名年輕人需照顧1名長者。
建築研究所為提供對高齡失智者友善的生活空間，與台北科技大學合作「高齡失智者空間感知與設計準則研究」，發現高齡失智者常因環境上欠缺考量而影響行為，最常見的是對環境不熟悉產生的焦躁，另外如果沒提供可供辨識的視覺線索或環境中有反光物品時，會使患者產生幻覺或妄想。環境中如有眩光或不一樣的地坪鋪面時，也可能會被誤認想像成有障礙環境。
建築研究所組長王順治說，嚴重失智者看到鏡子會以為是陌生人，室內空間要避免有反光材質，盡量簡單、單純，以符合患者生活習慣設計為主，降低患者焦慮感，如在客廳擺放舊照片，可刺激記憶，創造家的感覺。
建研所以無障礙作為設計基礎，歸納出高齡失智者需注意事項，建議透過視覺、嗅覺和記憶刺激，創造高齡失智者舒適環境，如在客廳養魚可幫助使用者產生不同焦點，創造家的感受；種植植栽可提供不同刺激和區域提示；浴廁空間設計，需考慮的不只是無障礙設計，還要考量照顧者幫忙沐浴時空間尺度，也要確認臥房及浴室鏡子是容易被移走的。
建研所歸納出高齡失智者居住空間內玄關、客廳、餐廳及廚房、臥室及浴廁等空間模擬圖及注意事項，放置於建築研究所網站，提供有需要民眾前往瀏覽。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。