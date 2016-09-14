互看不爽 台中KTV凌晨20多人集體鬥毆4傷

台中市北區公園路上一家KTV今天凌晨發生20多人鬥毆事件，有民眾經過拍照後上傳臉書爆料公社。（張妍溱攝）

台中市北區公園路上一家KTV今天凌晨發生20多人鬥毆事件，雙方人馬因互看不爽在包廂內打群架，還有人被酒瓶砸傷頭，有報案民眾指稱期間聽到槍聲作響，警方獲報後出動快打部隊到場，逮捕高姓、徐姓、洪姓男子，另4名傷者被送往中港澄清醫院、中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。全案依傷害、妨害自由罪嫌偵辦。

有網友將照片上傳到臉書「爆料公社」，照片中只見警方巡邏車還有救護車停滿KTV門口。

經警方調查，現場沒發現任何彈殼、也沒人受槍傷，被打的3名傷者向高姓（24歲）、徐姓（28歲）、洪姓男子（30歲）提傷害告訴，全案訊後將依傷害、妨害自由罪嫌移送，並通知其他涉嫌毆人的犯嫌到案說明。

(中時)