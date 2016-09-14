洩漏檢舉人個資 交通裁決所雇員罰五萬

台北市交通事件裁決所蕭姓雇員，因在回覆民眾申訴案件時，不慎將檢舉人的個人資料函覆民眾，致檢舉人的個資、電郵、電話等資料「全都露」，涉嫌洩密。台北地檢署考量蕭女已認罪，並無前科，且事後已被記申誡處分，給予蕭女緩起訴，命她支付5萬元給國庫。

檢方調查，蕭女是台北市交通事件裁決所違規申訴課約雇人員，負責辦理違反道路交通管理事件之申訴、聲明異議、訴訟等業務。

去年7月，蕭女承辦張姓民眾違規申訴案件時，不慎將南港警分局函文所附檢舉人的姓名、電子郵件信箱、聯絡電話等資料，當成函覆張男的附件，致檢舉人的個資遭洩漏，案經廉政署移送偵辦。

(中時)