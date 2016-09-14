颱風連環攻 馬勒卡可能15日發海警 朝北台而來

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颱風馬勒卡路徑圖。（中央氣象局）

這個中秋節真不好過，強颱莫蘭蒂持續影響台灣，中颱馬勒卡恐怕跟著來。中央氣象局表示，若馬勒卡路徑不變，不排除15日深夜發布海警。

今年第14號颱風莫蘭蒂暴風圈正籠罩南台灣，為花東、高屏帶來強風豪雨。而目前位置在關島附近的第16號颱風馬勒卡，預測路徑則是朝北台灣而來。

中央社報導，氣象局科長謝明昌說，雖然明天午後莫蘭蒂颱風就會遠離台灣，但是今年中秋節想賞月還是有難度，主要是莫蘭蒂颱風前腳剛走，馬勒卡就接近。他預估，17日馬勒卡颱風會拋物線從台灣東方海面北轉，若路徑不變，15日晚間到16日上午不排除發布馬勒卡的海上颱風警報。

(中時電子報)