莫蘭蒂豪雨 蘇花公路封閉

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中橫公路昨夜已預警性封閉，目前天祥隧道口路面盡是零星落石。（許家寧翻攝）

吉安分局員警協助山區行動不便老人撤離（許家寧翻攝）

中橫公路昨夜已預警性封閉，目前天祥隧道口路面盡是零星落石。（許家寧翻攝）

花蓮秀林山區各村陸續撤離，軍方派員協助及道路管制。（許家寧翻攝）

莫蘭蒂強颱襲台，花蓮各地下起大雨，公路總局第四區養護工程處，昨夜9時起也陸續預警性封閉台8線中橫公路，由於蘇花公路和平至崇德路段發生強降雨，現場多處雨瀑夾帶土石泥流，今日上午11時30分宣布封閉。

公路總局考量受颱風外圍環流影響，山區暴雨造成道路致災風險升高，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，昨晚9時起全面封閉，禁止人車進入，目前多處路段盡是零星落石，民眾行駛山區應注意邊坡坍方落石，非必要盡量避免進入山區。

台9線蘇花公路上午局部路段已陸續出現間歇性大雨，為維護人車安全並兼顧中秋大眾疏運需求，工務段人員已派員到場警戒守視，因和平至崇德路段風雨狀況加劇，在中午前已宣布實施預警性封閉，通車時間將視天候狀況解除管制。

另外，台11線花蓮大橋因持續降雨，水位暴漲，自今14日中午12時起封閉，請用路人留意改道；台11線10公里處右側上方農路因其邊坡土石沖刷至路面，正進行清理中。

警方表示，秀林鄉山區每到颱風便會出現豪大雨，造成溪流水量瞬間暴增、土石鬆動，13日上午起慕谷慕魚及水源地管制入山，目前花蓮土石流警戒溪流，紅色警戒0條、黃色警戒91條，和平、和仁等山區各村正陸續由軍警協助強制撤離中。

(中時)