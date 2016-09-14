狂刷124盒月餅 阿里4員工被開除

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陸媒報導，中國大陸電商阿里巴巴集團4名員工利用程式漏洞，在集團的中秋「刷月餅」活動中刷了124盒月餅，結果被集團解僱。

南方都市報今天報導，阿里巴巴公關部門人員昨天確認4名工程師被解僱。

據報導，阿里巴巴為慶祝中秋，日前展開內部搶購月餅活動，集團4名安全部程式師「發揮特長」，利用系統漏洞，編寫了可以無限搶購的程式，「刷」了124盒月餅的購買權。

此事被公司發現後，4人被馬上解雇。1050914

(中央社)