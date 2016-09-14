台商訴苦 田弘茂：為了兩岸人民願承擔
有台商今天向海基會董事長田弘茂陳情說，不承認「九二共識」台商壓力很大。田弘茂表示：「如果我不想做事情，這個年紀不會來挑這個擔，但為了兩岸人民與台商，我願意承擔。」
海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」上午在台中登場。田弘茂接受媒體訪問時，遭遇哈爾濱台商協會常務副會長徐正文當面訴苦。
徐正文說，現在好像兩個大人吵架，「九二共識」不承認，影響緊急救助與救難等重大議題，「大人吵架小孩子站哪邊都不是，壓力很大」，盼田弘茂向總統蔡英文轉達台商心聲，相信總統會有大睿智。
田弘茂回應：「我聽到了，但不是大人小孩問題，是民主問題。政府不是大人，台商也不是小孩，政府本身就是要服務老百姓，碰到困難當然要尋求解決。天下事很少不能解決，除非不想解決，我還是樂觀。」
他還說，蔡總統「想把兩岸結打開」。
田弘茂說，「如果我不想做事情，我今天這個年紀不會來挑這個擔」，但為了兩岸人民與台商，「我願意承擔」，蔡總統也想盡各種方式，希望有解決方案出來，越早越好。1050914
(中央社)
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