親民黨批新南向：政策新難向 預算四不像
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今天表示，行政院的新台幣42億元「新南向政策推動計畫」，過半數都是研究計畫、論壇及培訓，協助中小企業實地布局的只有1000多萬元，根本閉門造車。
親民黨立法院黨團今天召開「政策新難向、預算四不像」記者會。親民黨團總召李鴻鈞表示，42億的新南向政策的預算中，教育部10億、外交部2.6億、科技部2.8億、僑委會2億、經濟部1.3億，以及文化部1億，共19.7億元，多是教育研究經費，而對於新南向主力的中小企業，經濟部中小企業處卻只編列1885萬元的計畫。
另外，李鴻鈞也指出，甚至有些部會只有編列預算，根本沒有詳細的工作計畫方案，像是外交部2億多、文化部1億元，根本沒有提出計畫說明。42億元是非常龐大的預算，但從中卻發現沒有落實及找到核心問題來解決南向政策。
親民黨團表示，政府推動新南向計畫時，應以強化投資環境、實質鼓勵措施、加深雙邊交流為主軸，而中國大陸在東南亞的影響力也很大，若兩岸關係持續惡化，中小企業可能在當地血本無歸，政府首要還是要維持兩岸關係的和平穩定。
而親民黨團幹事長陳怡潔說，既然新南向辦公室主任黃志芳將外派去新加坡，那體制化的機關是否要實質退場，新南向不能是各部會各行其是，應有主導單位，考慮直接由行政院長林全或由國發會主導，才會有完整政策。1050914
(中央社)
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