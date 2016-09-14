11詐欺台嫌 移送台中地檢署複訊
台中地檢署指揮刑事警察局第九偵查大隊、台中市警局第四分局等單位，昨天自印尼遣送11名台籍詐欺犯嫌回台，經警方漏夜偵訊後，今天上午移送台中地檢署複訊。
台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東指出，有詐欺、賭博等前科，高職肄業的45歲莊姓主嫌等11人，在印尼設置詐騙機房，專鎖定中國人行騙，他們偽裝成假客服、公安及檢察官等角色，以涉及刑案等話術，騙取被害人金錢。
郭景東表示，刑事局第九偵查大隊今年初掌握情資，並發現集團成員有異常入出境及金流情形，經外交部駐印尼代表處與印尼警方合作，於8月4日在印尼雅加達市郊查獲大型電信詐欺機房，逮捕11名台籍、20名中國籍犯嫌。
台中地檢署主任檢察官林彥良、檢察官陳信郎、陳隆翔隨即指揮專案小組，於8月22日自印尼警方交接各項詐騙電腦裝備、語音證據原件等，並於8月23日再查扣莊姓主嫌在台中的1輛BMW以待沒收追徵。
檢警初步調查，此詐騙機房經營半年多，不法所得已達新台幣300多萬元，且集團成員平均月薪都有10萬元左右。11名台籍詐欺犯嫌昨天晚間遭遣返回台後，檢方隨即開立拘票進行初步偵訊，並於今天上午移送台中地檢署複訊。1050914
(中央社)
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