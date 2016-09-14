徐若瑄婚姻常保鮮 都因老公深夜堅持這麼做…

徐若瑄與老公李雲峰感情一直甜蜜，她透露祕訣在於老公總把愛掛嘴邊，堅持天天執行「例行之吻」。(中時資料照片)

今年41歲的女星徐若瑄，除了繼續擔任眾人的女神之外，她同時也已經是個妻子與母親，而近來女神為了參加好友何潤東的婚禮，並且出席新書《我的倒頭栽人生：從女孩14到女人40，鋼鐵V的勇敢筆記》宣傳活動，不得不從新加坡返台，離開老公3星期，事實上這是兩人結婚後，分開最久的一次，讓人好奇夫妻間如何維持感情？Vivian在新書中揭露了此事，透露老公李雲峰每天無論多晚，都一定跟她做「這件事」。

徐若瑄常在臉書分享生活點滴，除了看出她對孩子的強大母愛外，也能發現女神跟老公李雲峰感情相當好，據《壹週刊》報導，Vivian的新書裡有一個章節名為〈Everyday的影響力〉，揭露了他們維持感情的小秘密，他說老公天天把「我愛你」掛嘴邊，所以她現在對兒子Dalton也這樣做，此外，李雲峰也每天執行「kiss goodbye」和「kiss goodnight」，女神甜笑說：「有時候他(老公)明明已經不小心累翻先睡著了，都還會在半夢半醒的時候起來kiss！」，讓她天天感受到愛情，因此夫妻感情永保新鮮。

徐若瑄之前受訪時也說過，老公在婚前就這麼暖心，兩人還在交往時，李雲峰曾交代她，不管幾點收工，都要打電話跟他說一聲，直到兩人婚後，Vivian才發現老公是個早睡早起的人，過去深夜或凌晨的報備電話，其實都打亂了他的作息，讓她既感動又心疼，因此婚後毅然改掉了凌晨才睡的習慣，配合老公的睡覺時間，這一切都是因為「愛」。

(中時電子報)