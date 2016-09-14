「上帝會懲罰你！」放火女保護管束3年接受精神治療
41歲的白姓女子領有中度身心障礙手冊，日前剛離開花蓮玉里的醫院，她與男友發生口角，2014年12月7日凌晨3點多，在淡水區發現男友轎車，竟點燃紙張放轎車後座使其燃燒，任憑火勢將車輛吞沒，警消獲報到場，她還拿著打火機站在旁邊觀看，警方詢問後，她完全不知所云，立即遭警逮捕，依公共危險罪法辦。
白女被逮捕後，不僅胡言亂語，還告訴警察：「你們不放了我，我就叫老天爺懲罰你，上帝也會懲罰世界上對她不好的人！」
法官囑託三軍總醫院對白女精神鑑定，認為她因服用安非他命，導致精神錯亂，無法辨識行為違法，依放火罪判決徒刑10月，而她在製作筆錄時，推倒警察的電腦螢幕，判刑4月，緩刑3年，但期間保護管束，並應完成精神治療。
(中時)
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