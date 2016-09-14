加強治山防洪農路修建 中市府追加預算積極辦理

我要評比

台中市山區午後常發生強降雨情形，導致山區農路、邊坡常有土石崩落，道路也因此中斷。為改善農路及山坡地治山防洪工作，台中市政府水利局今年度追加8,000萬元預算進行水土保持維護，可提升山坡地災害預防效果，保障民眾生命財產安全。

水利局長周廷彰說，台中市幅員廣闊，山坡地面積15萬9,334公頃，約佔全市總面積72%，該局積極辦理治山防洪工作，包括北屯區民政里逢甲社區上邊坡、外埔區金葉山莊排水改善工程皆已陸續完工，解決下游居民淹水問題。

周廷彰指出，接下來該局將陸續進行和平區梨山里林道巷道路改善、霧峰區桐林里、萊園里、錦榮里、峰谷里、坑口里排水改善工程、太平區黃竹里福連農路改善工程，以及外埔區、北屯區、東勢區等區域路面改善工程，並於今年度追加8,000萬元預算積極辦理。

水利局強調，因年度預算已不夠支應道路邊坡改善及野溪治理工程，因此向議會提出追加預算案加強辦理，完工後可預防山坡地災害發生，保障民眾生命財產安全。

(中時)