NBA》林書豪粉絲會15日上午8點直播問答

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林書豪將在台灣時間15日上午8點舉行臉書粉絲會，屆時將回答粉絲所有問題，並且送出簽名禮物。（摘自林書豪臉書）

效力於布魯克林籃網的林書豪，14日在臉書上宣布15日上午8典將舉行4周年粉絲會，屆時將在臉書上進行直播，回答粉絲所有問題。

林書豪表示，「所有人都知道啦！我有著最棒的粉絲，因此決定在美東14日晚上8點(台灣時間15日上午8點)舉辦4週年粉絲感謝會，，到時候我會回答相關問題並給出簽名禮物！」

(中時電子報)