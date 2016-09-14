鼎鑽集團以鑽石吸金6000萬 2負責人遭起訴

「鼎鑽集團」宣稱可低價取得鑽石，在大陸高價銷售，獲利豐厚為由，招攬民眾投資，半年來吸金逾6500萬元。台北地檢署依違反銀行法起訴覃姓、林姓2名負責人，另通緝藍姓、葉姓2名負責人。

檢方調查，覃、林、葉、藍4人引進藍男在香港所設的「鼎鑽集團」發行的「C.V.diamond」投資計畫，自2012年8月起在台組織下線招攬民眾投資，宣稱藍男為比利時鑽石批發商，可取得低成本鑽石批發商，可取得低成本鑽石在大陸地區高端市場銷售，每單位投資金額為1000、3000、6000、1萬美金。

4人邀約民眾加入投資，可獲配0.2克拉至1克拉鑽石及網路帳號分紅，並有香港旅遊獎勵，至2013年2月止共吸金198萬4000美元，折合新台幣6547萬2000元。

(中時)