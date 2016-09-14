為PIZZA起口角 女刺死男友 判12年定讞

新北市女子潘盈真去年8月颱風夜，與張姓男友為了外帶PIZZA起口角，男友負氣收拾行李欲離開，她一氣之下拿水果刀猛刺對方1刀，導致張男因大量出血休克死亡；最高法院考量她坦承部分犯行、屢陳懊悔，今日依家暴殺人罪將潘女判刑12年確定。

判決指出，25歲的潘女和29歲的張男在新北市永和區租屋同居，去年8月7日蘇迪勒颱風襲台當晚，張男因不滿對方沒一起去外帶PIZZA，他拿回PIZZA後與她發生爭吵，隨後整理行李欲分手搬離住處，潘女見他堅持離開、毫無轉圜餘地，情緒因而失控。

潘女從廚房拿出2把水果刀，繼續在租屋處門外與男友爭執，她憤而持其中1把水果刀猛刺對方左胸，她見張男倒地後，將水果刀棄置廁所馬桶內，看到張男傷重流血不止，才慌忙打電話通知消防救護人員前來，但張男仍因血胸致休克死亡。

事後，潘女辯稱張男要自殘，雙方拉扯中刀子刺入張男左胸，她因擔心貓來舔血或碰到刀而受傷，才將刀子放入廁所馬桶內；但法官佐以法醫鑑定報告，認定張男深度達12公分的傷口，是潘女猛力刺擊造成，不採信她的辯詞。

歷審都認定，潘女在報案時就向警消坦承刺傷張男，符合自首要件，且她對於張男確存有真實的感情與眷戀，對自己一時衝動造成無可挽回的結果，她屢陳懊悔，考量她犯罪時所受刺激及手段，將她判刑12年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)