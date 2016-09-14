蔡總統籲兩岸善意互動 陸重彈九二共識

我要評比

針對總統蔡英文日前在金門呼籲兩岸從「小三通」歷史經驗出發，堅持兩岸善意互動，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，只有堅持「九二共識」及認同兩岸同屬一中，才能善意互動。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光宣稱，「小三通」只是「金門、馬祖與福建沿海地區的往來」。熟悉這段歷史的人都清楚，「民進黨當局是在台灣民眾強烈呼籲和金馬各界人士的積極爭取下，『迫於壓力被迫開放的』」。

他說，兩岸雙方真正建立互信、良性對話，推動兩岸實現全面直接雙向三通，是2008年以後的事情，基礎是「九二共識」。

馬曉光表示，歷史事實已充分說明，只有堅持「九二共識」這一政治基礎及認同「兩岸同屬一中」的核心意涵，才能確實擱置爭議、求同存異、良性對話、善意互動，造福兩岸民眾。1050914

(中央社)