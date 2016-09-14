一場中學演講 促她成為原民科普文化推手

專長科學史與哲學的清大教授傅麗玉，因一場對國中生的演講，栽進原住民族世界，製作的原民科學動畫也入圍國際影展，成為今日原民科普文化的重要推手。

清華大學師資培育中心教授傅麗玉領導的團隊，以原住民科學動畫「吉娃斯愛科學」，入圍「芝加哥國際兒童影展」及韓國「富川國際動畫影展」的「電視商業動畫」類，同時入圍台灣今年金鐘獎「動畫節目獎」。

動畫全長130分鐘，藉由泰雅族小女孩吉娃斯與同伴從生活點滴，帶出原住民的傳統智慧與科學知識，例如從原住民紮火把的方式，來介紹燃點、助燃、反應接觸面，其他如地殼變動、奈米、結構力學、蓮葉效應、色素和酸鹼、光的折射等科學原理，都能從活潑有趣的動畫中習得。

傅麗玉的專業領域原本是科學史與科學哲學，1997年的2月，苗栗縣泰安國中校長楊偉國邀請她對國中生演講「原住民科學教育」，她花了半年時間準備，也一頭栽進原住民族的世界。

2005年，國科會（科技部前身）希望台灣做出如Discovery頻道的科學節目，並以具台灣特色的原住民族科學為題材，向來不擅畫畫的傅麗玉開始看宮崎駿的書、研究迪士尼動畫，走進動畫領域。

傅麗玉表示，自己從小愛聽、愛說故事，讀大二時，每週三晚上從公館坐車到榮總，講故事給病童聽，「即使第二天要期末考也沒停過，一直持續到畢業」，這幾年說的故事，也蓄積成為她製作兒童動畫的重要能量來源。

從科學走入動畫，傅麗玉從零開始摸索，第一部原住民科學教育動畫影片「飛鼠部落」獲得好評，第二部動畫「再探飛鼠部落」更獲得2013年金鐘獎肯定，今年再以「吉娃斯愛科學」入圍金鐘獎，同時也入圍芝加哥和韓國兩大影展。

接連入圍國際影展，傅麗玉也特別感謝一路相挺的團隊伙伴，包括動畫界知名導演王世偉、新竹尖石和五峰部落耆老組成的堅強文化顧問群，及清華大學教授牟中瑜、黃國柱、葉世榮等人在科學方面的指導。

「吉娃斯愛科學」能獲得國際肯定，傅麗玉認為，關鍵在於「故事」，「台灣有最優秀的動畫技術，但好的故事才是王道」。現在連非洲、德國、丹麥的學者都來探詢，能否請她拍攝動畫片，被問到下一步的目標，傅麗玉笑說，將朝「去奧斯卡走紅毯」繼續努力。1050914

(中央社)