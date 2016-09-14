北市LINE官方帳號 停班停課立即掌握

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中秋節遇颱風，台北市的「LINE官方帳號」今天推出「防汛資訊訂閱平台」服務，民眾訂閱後，若有停班停課、水閘門啟閉、紅黃線停車等通知，系統會發訊息告知，讓民眾立即掌握。

颱風期間，民眾最關心的是否停班停課、住家和公司及學校附近是否淹水、水閘門何時關閉、哪些地方開放紅黃線停車。「北市府LINE官方帳號」推出的「防汛資訊訂閱平台」互動式服務，讓民眾透過LINE也可收到即時且個人化訂閱的防汛資訊。

資訊局表示，已將台北市歷年颱風期間，市民撥打1999詢問度最高的5項防汛項目，製作成互動式訂閱服務，只要把「台北市政府LINE官方帳號」加為好友，即可在畫面下方看到 「防汛資訊訂閱」。

點選進入後就可開始查詢「災情資訊」以及訂閱「停班停課、淹水警示、水閘門啟閉、紅黃線停車」等多項服務，只要有新資訊，LINE官方帳號會主動發訊息給訂閱用戶，歡迎市民踴躍使用。

資訊局表示，未來也會根據民眾意見，提供更精確服務，像是空氣汙染資訊、觀光旅遊等生活資訊，未來也會以公開方式，在台北市政府GitHub網站開放原始碼，歡迎民眾一同開發及共享。1050914

(中央社)