陸砸錢對澳洲政界施展影響 美表擔憂
美國駐澳洲大使柏利對中國大陸在澳洲撒錢擴展政治影響力表達擔憂。澳洲爆出北京政府挹注具影響力政治人物的多起事例。
法新社報導，外國政治獻金在澳洲已成高度敏感議題，在野勞工黨（Labor Party）參議員達斯蒂亞里（Sam Dastyari）承認收取與大陸政府有關的獻金支應開銷後，上週辭職。
即將卸任的柏利（John Berry）對今天出刊的「澳洲人報」（The Australian）說：「坦承而言，我們對中國政府涉入澳洲政治的程度備感訝異。」
柏利說：「這與中國政府能直接疏導資金給候選人，在你們國家選舉中推動他們的國家利益，完全是兩回事。」
「對我們而言，這令人擔憂。」
外國捐款在美國屬非法，柏利呼籲澳洲政府著手清理此事。
勞工黨因達斯蒂亞里突然辭職大受震盪，提議禁止外資捐款介入選舉。
達斯蒂亞里是備受矚目的政治掮客，據稱在南海的立場與所屬勞工黨及政府政策相左。
澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）的自由黨（Liberal）對通過那樣的禁令興趣缺缺，因為他們也接受來自大陸公司和通常與北京政府有關的個人的大筆捐款。（譯者；中央社羅苑韶）1050914
(中央社)
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