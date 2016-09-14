莫蘭蒂強度稍減風雨大 馬勒卡恐轉中颱

颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩中南部，氣象局今天表示，強颱莫蘭蒂的強度有減弱趨勢，威力仍不容小覷，16號颱風馬勒卡也有增強為中颱趨勢。

今年第14號颱風莫蘭蒂暴風圈籠罩台灣中南部，根據中央氣象局最新資料，颱風莫蘭蒂中心目前位在恆春半島西方40公里處，正以18公里速度向西北移動，暴風圈已籠罩恆春半島、雲林、南投以南和花蓮以南地區。

氣象局科長謝明昌說，第14號颱風莫蘭蒂在過去3小時減弱，今天上午11時7級暴風半徑維持在220公里，但近中心最大風速有減弱到每秒53公尺，預估未來有持續減弱趨勢。

謝明昌表示，受莫蘭蒂颱風影響，台灣附近持續吹東風，花東和恆春半島風強雨驟，蘭嶼17級陣風、恆春16級陣風，就連鞍部也有11級，而屏東西大武山測站累積雨量也已達到570毫米，氣象局持續發布豪雨特報。

他提醒，今天到明天上半天是莫蘭蒂颱風影響最劇烈的時候，台東、花蓮、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、南投、彰化、台中及澎湖、金門地區都在警戒範圍，大台北也要留意環流和地形所造成的較強陣風。

謝明昌補充，第14號颱風莫蘭蒂預計明天午後登陸中國大陸，台灣風雨趨緩，但是第16號颱風馬勒卡未來將逐漸接近，在台灣東部海域拋物線北轉，由於輕颱馬勒卡沿途經過海域海溫較高，今天下午就可能增強為中颱。

謝明昌表示，隨著馬勒卡颱風增強，暴風半徑擴大，氣象局可能會在15日晚間到16日上半天發布海上颱風警報，今年中秋民眾恐苦無緣賞月。1050914

(中央社)