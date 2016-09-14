子閎激吻孟耿如 滿腦全是黃子佼

男子團體「SpeXial」成員子閎與演員孟耿如合作網路電影「殺了我」，片中有激吻戲的子閎說，拍吻戲時腦中浮現全是孟耿如男友黃子佼。

子閎以SpeXial成員身分出道，曾演出偶像劇「終極一班2」、「終極一班3」，飾演「中萬鈞」一角擁有高人氣。今年5月中旬退伍，隨即投入SpeXial演唱會，緊接參與新專輯「Boyz On Fire」宣傳期。

日前子閎和孟耿如合作演出網路電影「殺了我」，子閎飾演懷才不遇的作家，企圖雇用殺手殺自己，有趣題材激起他對演戲的熱愛。

片中有激吻孟耿如橋段，子閎回憶當時拍吻戲仍會害羞臉紅，他說，拍攝時因畫面需要，吻4、5次導演才喊卡，「明明是跟孟耿如拍吻戲，但腦子裡浮現的全是佼哥」。

退伍時體重胖到73公斤，子閎坦承是人生最胖時期，直喊「我超胖」。得知要在SpeXial演唱會現身回歸，一度很抗拒，自認還沒調整到最佳狀態；歷經兩個月宣傳期，靠每天運動健身瘦5公斤，才讓他找回自信。

子閎為瘦身，不僅每天跑步2公里、上健身房，飲食不吃澱粉，只吃菜和肉，努力幾個月，瘦身有成，很滿意練出來的身體線條。1050914

(中央社)