大陸台商秋節座談 沈榮津：政府做後盾

2016大陸台商秋節座談會今天在台中市舉行，經濟部次長沈榮津表示，台商目前在大陸經營面臨很大挑戰，政府會扮演後盾，全力協助台商。

2016大陸台商秋節座談會今天在台中市林酒店舉行，海基會董事長田弘茂、行政院大陸委員會主委張小月、沈榮津都出席座談會，總統蔡英文與台中市長林佳龍中午也到場向台商致意。

沈榮津致詞指出，現在的經營環境已經有重大變化，包括雲端運算、大數據、互聯網、氣候變遷等，產業面臨如何因應環境挑戰，例如智慧運用之下的智慧城市，還有德國提出的工業4.0，加上環保方面的綠能科技，世界有名的企業都在朝此方向走。

沈榮津說，新政府一上台就迎接此挑戰，以智慧機械來說，就是將台中市的機械產業朝智慧機械進行生產、智慧製造，利用此機會讓台中市機械業者提升產業價值，提高附加價值。

沈榮津認為，目前台商在大陸經營面臨很大挑戰，必須升級轉型，不少台商轉往海外布局，例如自行車往越南、IT產業往印度、石化在印尼等，他強調，台商遭遇困難，政府會扮演後盾，全力協助台商拓展。

會前，台中市經濟發展局專委江振偉也到場介紹台中市投資環境，他說，台中市的人口及面積都比台北市大，面積是新加坡的3倍大、香港的2倍大，就業狀況以3級產業為主。

江振偉說，台中市除了擁有台灣精密機械黃金縱谷外，境內有清泉崗機場、台中港等，其中清泉崗機場4小時內可飛往亞洲主要城市，光是台中到香港的班機每週就有56班，歡迎大家前來投資。1050914

(中央社)