颱風最大陣風9級 高雄輕軌停駛

我要評比

強颱莫蘭蒂過境，高雄市吹起最大9級陣風，高捷公司已在今天上午11時10分停駛輕軌，至於重運量捷運正常行駛，不過班距拉長為10分鐘。

莫蘭蒂颱風於11時起在高雄市吹起了陣陣強風，中央氣象局高雄氣象站指出，平均風速約是6級風，最大陣風有9級。

高捷公司副總經理賀新指出，高捷在11時10分出現最大9級陣風後就讓輕軌收班，列車駛入車廠避風，以免沿軌道有折枝或路樹傾倒危及列車行駛及安全。

至於輕軌何時復駛，高捷說要視風速及沿線軌道障物清除才能營運。

重運量捷運方面，目前行駛正常，不過高捷拉長列車班距，以每10分行駛1班，預計下午4時以後，視狀況配合連假返鄉人潮，恢復尖峰4到5分鐘1班。1050914

(中央社)