強降雨帶土石泥流　蘇花預警性封閉

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強烈颱風莫蘭蒂來襲，蘇花公路和平至崇德路段發生強降雨，現場多處雨瀑夾帶土石泥流，公路總局今天上午11時30分預警性封閉，呼籲返鄉民眾提早規劃避開風雨時段。

公路總局第四區養護工程處表示，宜、花山區雨勢達大豪雨以上等級，山區道路致災風險升高，上午11時30分預警性封閉，將視風雨狀況再行開放。

另外，中橫公路台8線169.65公里東向天祥隧道口東端發生坍方，公路單位已採預警封路。

台23線7至16公里（花蓮縣富里鄉橫貫海岸山脈通往台東縣東河鄉）13日晚間10時起實施預警性封閉；台23線永豐大橋便道13日晚間7時起也實施預警性封閉。1050914

(中央社)