衛生局抽驗霜淇淋,好市多台中店初驗不合格

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台中市衛生局１４日公布抽驗市售霜淇淋結果。（馮惠宜翻攝）

台中衛生局今14日公布抽驗速食店、超商及賣場霜淇淋結果，知名美式賣場好市多台中店霜淇淋初驗大腸桿菌群超標，經限期改善再覆驗才合格。

台中市衛生局日前到統一超商、全家便利超、商楓康超市及麥當勞等20家分店、販售的冰淇淋總計20件冰品，檢驗生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群等，初驗結果位南屯區好市多「霜淇淋(蜂蜜)」，大腸桿菌群460MPN/ml(標準:100MPN/ml以下)超標4.6倍，經衛生局限期改善，並派員輔導製程衛生再行複驗才合格。

衛生局長徐永年表示，食品業若產製不符衛生標準的食品販售，經複驗確認不合格後，可依違反食安法第17條同法第48條予3萬元以上300萬元以下罰鍰，提醒業者多加留意。

(中時)