微風廣場15周年慶 起司蛋糕開門禮被搶光

消費者購物前，研究血拚攻略。（張𧙗銘攝）

單筆消費滿15萬元、指定專櫃滿30萬元送現金禮券7500元送限量50份現金禮券，6分鐘內被搶光。（張𧙗銘攝）

不少人符合單筆消費滿15萬元、指定專櫃滿30萬元送現金禮券7500元的資格，一早就排隊。（張𧙗銘攝）

微風超市改裝全新開幕，許多人聚集熟食區採買，為防颱做準備。（張𧙗銘攝）

200份徹思叔叔起司蛋糕開門禮，12分鐘全數索取完畢。（張𧙗銘攝）

7樓兌換處，群聚兌換來店禮、 滿禮的消費者。（張𧙗銘攝）

微風廣場和微風南京周年慶今天（14日）早上11時開跑，微風廣場為了慶祝15周年，首次準備開門禮，贈送前200名入場的消費者徹思叔叔起司蛋糕1份，雖有強颱莫蘭蒂來襲，開門前仍有上百位消費者不畏風雨排隊，12分鐘全數索取完畢。

早上7時最早來排隊的林先生是agnes b.的粉絲，專程跑來收集限量5個的DELICES木頭兔公仔；還有不少人是預購會大戶，符合單筆消費滿15萬元、指定專櫃滿30萬元送現金禮券7500元的資格，6分鐘內搶光限量50份的現金禮券，比去8分鐘、前年15分鐘更火速，其中不乏櫃哥、櫃姊幫VlP排隊。

由於微風超市改裝全新開幕，許多人聚集熟食區採買，為防颱做準備。周年慶期間微風超市消費滿千送KUMAMON熊本熊便當盒，一早兌換的人氣也高。

今年因應15周年慶，特別推出環遊世界15大城市機票抽獎，地點包含歐、美、亞各大城市；周慶活動期間除了基本的滿千送百，今年再加碼APP會員全館消費點3倍贈；重新改裝的微風超市有滿千送百優惠；全館滿額贈禮今年特別與熊本熊KUMAMON合作限量好禮。

(中時)