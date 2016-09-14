微風廣場15周年慶 起司蛋糕開門禮被搶光
微風廣場和微風南京周年慶今天（14日）早上11時開跑，微風廣場為了慶祝15周年，首次準備開門禮，贈送前200名入場的消費者徹思叔叔起司蛋糕1份，雖有強颱莫蘭蒂來襲，開門前仍有上百位消費者不畏風雨排隊，12分鐘全數索取完畢。
早上7時最早來排隊的林先生是agnes b.的粉絲，專程跑來收集限量5個的DELICES木頭兔公仔；還有不少人是預購會大戶，符合單筆消費滿15萬元、指定專櫃滿30萬元送現金禮券7500元的資格，6分鐘內搶光限量50份的現金禮券，比去8分鐘、前年15分鐘更火速，其中不乏櫃哥、櫃姊幫VlP排隊。
由於微風超市改裝全新開幕，許多人聚集熟食區採買，為防颱做準備。周年慶期間微風超市消費滿千送KUMAMON熊本熊便當盒，一早兌換的人氣也高。
今年因應15周年慶，特別推出環遊世界15大城市機票抽獎，地點包含歐、美、亞各大城市；周慶活動期間除了基本的滿千送百，今年再加碼APP會員全館消費點3倍贈；重新改裝的微風超市有滿千送百優惠；全館滿額贈禮今年特別與熊本熊KUMAMON合作限量好禮。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。